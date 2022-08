Baie des rois: Déjà 25% du projet viabilisé et la promenade Nord livrée

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une rencontre presse organisée le jeudi 18 août dernier que La Façade maritime champ triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), spécialisée dans l’aménagement et le développement urbain durable, a éclairé la lanterne de la presse sur le projet de la Baie des Rois. Il en ressort qu’à ce jour, ce projet urbain taillé en 3 phases principales, affiche une avancée considérable de 25% de terrains viabilisés en plus d’une promenade Nord livrée.

Après une période de léthargie, le projet dit la Baie des Rois semble désormais sur les roulettes pivotantes. Pour ainsi dire que depuis la reprise effective dudit projet en 2016 par la Façade Maritime Champ Triomphal (FMCT), filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques spécialisée dans l’aménagement et le développement urbain durable, la concrétisation semble plus que jamais palpable. On en a pour preuve, la Phase 1 site de remblaiement sur la mer achevée et la Phase 2 axée sur la viabilisation des terrains qui est en bonne voie.

D’ailleurs, Emmanuel Edane, Directeur général de ladite structure a tenu à souligner qu’en 6 ans de gestion ce sont 15 milliards FCFA qui ont été injectés pour les travaux de la Baie des rois pour plus de 12 hectares de terrains viabilisés pour la construction de bâtiments sur les 10 parcelles de la zone 1. Livrée ce samedi 20 août 2022, la promenade Nord comprend huit (8) kiosques à usage commercial et une allée dite promenade de 1,2 km qui se veut un lieu de vie pour les Librevillois.

Pour ce qui est de la phase 3 dite de développement immobilier, la Façade maritime champ triomphal a d’ores et déjà révélé qu’elle est« portée essentiellement par les investisseurs privés notamment des promoteurs immobiliers faisant l’acquisition de leurs parcelles ». À ce propos, Emmanuel Edane a souligné que « c’est un projet urbain à voir en termes d’évolution du marché immobilier et non l’investissement ». Et ce, du fait que ce sont les ventes de parcelles qui remboursent l’investissement.

À l’instar de la phase 1 et 2, la phase 3 est tout aussi sous de bonnes auspices. Puisque la construction d’un bâtiment de bureaux R+5 qui correspond au siège du FGIS et ses filiales a débuté en avril de l’année en cours. Il est tout aussi prévu le démarrage d’un second bâtiment R+4 dès septembre 2022. Orientée comme « un pôle attractif pour rehausser le front de mer de Libreville en tant que capitale régionale, également générateurs d’opportunités économiques », la Baie des Rois inclut une dimension écologique. D’où son édification en bois durable.