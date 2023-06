Baccalauréat 2023 : 35,80% de réussite dans l’enseignement général au 1er tour

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rendus publics le samedi 24 juin dernier, les résultats du baccalauréat dans l’enseignement général sont en légère hausse par rapport à l’année écoulée. D’ailleurs, il ressort que sur les 25 516 candidats ayant composé, 9 135 ont été déclarés admis d’office. Soit un taux de réussite de 35,80%, rapporte le ministère de l’Education nationale.

Obtenir son baccalauréat est une quête passionnante pour les élèves. Et ce, du fait que ce précieux sésame ouvre les portes de l’enseignement supérieur. Mais également, un pont prestigieux dans le monde du travail. Pour ceux qui participeront aux concours administratifs. Une perspective alléchante qui a, semble-t-il, boosté le moral des candidats lors du 1er tour.

Le taux de réussite au baccalauréat général en hausse de 6,7%

Chaque année, les candidats issus de l’enseignement général sont les plus nombreux. Une évidence quand on sait que la majorité des établissements sont de cet ordre. Ainsi, les résultats qui en découlent sont les plus attendus. D’après les données de la ministre de tutelle, Camélia Ntoutoume-Leclercq, moins de 500 candidats ont été absents.

Sur les 25 959 candidats inscrits, 25 516 candidats ont pris part aux épreuves. Une forte mobilisation qui a une incidence sur le taux de réussite enregistré. En effet, 9 135 candidats ont été jugés dignes dès le premier tour. Soit un taux d’admis d’office de 35,80% sur tout le territoire. Ce qui est déjà au-dessus du taux de réussite 2022 où seuls 6 618 étaient admis.

Vers un résultat consolidé record en 2023

C’est en tout cas ce qui semble se dessiner. Et pour cause, si le taux de réussite est en hausse de 6,7%, pour ce qui est du premier tour, la suite pourrait être meilleure. Car sur les 25 516 participants, 11 800 candidats ont été déclarés admissibles. Ce qui donne un taux d’admissibilité de 46,25%.

Il va sans dire que la majorité de ces candidats pourraient se convertir en admis. Ce qui va logiquement augmenter le taux de réussite global. Pour ce faire, les admissibles doivent garder présent à l’esprit que la mission n’est pas totalement accomplie. Notons que ce sont 29 585 candidats qui ont passé cet examen pour 10 922 admis au premier tour. Un taux de réussite de global de 36,91% au premier tour.