Baccalauréat 2020: Milebou, Bounda Balonzi, Biendi et Nyonda en soutien aux candidats de la Ngounié

Au moment où se déroulent les épreuves du baccalauréat session 2019-2020, le président du Sénat, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou et les membres du gouvernement Biendi Maganga Moussavou, Léon Armel Bounda Balonzi et Yolande Nyonda ont tenu à apporter leur soutien aux 1200 candidats de la province de la Ngounié. Ainsi, c’est près de 12 millions de FCFA qui ont été offerts à l’ensemble de ces apprenants.

C’est en présence des autorités administratives, de défense et de sécurité que s’est déroulée ce dimanche 23 août 2020 la remise symbolique de remise de cette enveloppe aux représentants des 1 200 candidats que comptent les centres de Mouila et de Ndendé. Une remise effectuée tour à tour par Gervais Marius Lecka directeur de cabinet du ministre délégué Yolande Nyonda et Moïse Moudandi Wa-Komba directeur de cabinet de la présidente du Sénat.

Lors de son allocution de circonstance, ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué d’indiquer que ce geste rentre dans la volonté de Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou de soutenir les efforts des apprenants car « l’avenir du Gabon passe par l’éducation et la formation ». Même son de cloche lors des interventions des ministres de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou et des Travaux publics Léon Armel Bounda Balonzi qui ont tenu à remercier « toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à faire en sorte que les candidats soient dans les conditions optimales pour passer ce bac 2020 ».

Intervenant également par visioconférence, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères a tenu à encourager l’ensemble des candidats tout en leur souhaitant plein succès. « Ce sont toutes vos mamans de la Ngounié qui vous disent bonne chance les enfants, vous êtes l’élite de demain », a déclaré Yolande Nyonda.

Il faut souligner que cette enveloppe octroyée par ces personnalités politiques de premier plan de la province de la Ngounié constitue une bouffée d’oxygène pour les bénéficiaires qui pour certains, se retrouvent à plusieurs kilomètres de leurs localités d’origine pour passer les epreuves du baccalaureat. C’est le cas des candidats en provenance de Mandji et de Fougamou qui composent à Mouila. Mais également ceux de Mimongo, de Mbigou et de Lébamba qui ont fait le déplacement de Ndendé.