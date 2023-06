BAC 2023 : proclamation des résultats ce samedi 24 juin

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que le ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique, a annoncé la publication des résultats du Baccalauréat session 2023. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Conformément à la décision N°060/MENFC du 6 octobre 2023, fixant le calendrier scolaire des Examens et Concours de l’année scolaire 2022-2023, Le Secrétaire général du Ministère de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique, informe l’ensemble de la communauté éducative et les parents d’élèves que la proclamation des résultats du premier tour de Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel session 2023 aura lieu le samedi 17 juin 2023 sur les plateformes dédiées : « KEWA » et « X-GEST ».

Pour rappel, X-GEST accessible à partir de l’URL Xgestedu.com a été mis en place par le ministère de l’Education nationale qui permet de consulter tous les résultats des examens et concours (CEP, BEPC et BAC). Au besoin, découvrez « comment accéder à la plateforme Xgestedu.com ? »