BAC 2023 : gratuité du transport pour les candidats

Instaurée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba au plus fort de la pandémie de Covid-19 pour soulager les populations du Grand Libreville, la mesure de gratuité du transport public s’étend désormais aussi bien dans le Grand Libreville que dans l’hinterland, particulièrement dans les capitales provinciales. À cet effet, plus de 20 bus ont été déployés à l’intérieur du pays, le lundi 12 juin 2023. Ces derniers vont transporter gratuitement les candidats au Baccalauréat session 2023.

Appelée de tous leurs vœux par les populations de l’intérieur du pays, la mesure portant gratuité du transport public s’étend à présent dans six autres provinces. Une décision qui devrait permettre à chaque Gabonais de bénéficier de cette mesure qui constitue une véritable bouffée d’air dans le panier de la ménagère même si pour l’heure, ce sont uniquement les candidats au baccalauréat qui sont transportés.



Sous la coordination des ministres de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclerq et de celui des Transports, Roger Bibaye Itandas, la direction générale de la Société gabonaise de transport (Sogatra) vient de déployer des moyens logistiques pour les candidats du Woleu-Ntem, de la Ngounié, de la Nyanga, du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Maritime et de l’Ogooué-Ivindo. En plus de ceux déjà mis à disposition pour les apprenants de Libreville et des communes voisines.

Une mesure qui suscite des interrogations sur sa pérennité

La décision du chef de l’État vise, pour l’essentiel, à soulager les candidats sur la question du transport, particulièrement pour ceux de l’intérieur du pays où les conditions de déplacement sont généralement difficiles. Une façon aussi pour lui d’encourager les bénéficiaires, au moment d’affronter le plus important des examens de l’enseignement secondaire.

Une mesure salutaire, mais qui ne manque pas de susciter des interrogations sur sa mise en œuvre. Il faut dire que depuis la mise en place du principe de gratuité du transport public, de nombreux couacs ont déjà été enregistrés, notamment avec des mouvements d’humeur des employés de la société Trans’Urb et la Société gabonaise de transport (Sogatra) en charge de matérialiser cette mesure.