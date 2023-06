BAC 2023 : 68,18% de réussite pour les candidats vivant avec un handicap

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 24 juin dernier, les candidats au baccalauréat session de juin 2023 ont été fixés sur leur sort. Selon le Ministère de l’Education nationale, le taux de réussite des candidats vivant avec un handicap est de 68,8% au premier tour.

C’est par le biais des plateformes Xgest et Kewa que le Ministère de l’Education nationale a publié les résultats du baccalauréat session 2023. Cette année, 15 des 22 candidats vivant avec un handicap et inscrits à cet au compte de l’enseignement général ont été admis d’office, soit 68,18%. Un seul a été recalé alors que les 6 autres tentent actuellement leurs chances au second tour. Le taux d’échec est donc de 4,55%.

Absents du BAC technique et professionnel

A l’opposé de la session 2022, celle de 2023 n’a pas enregistré de candidats au baccalauréat de l’enseignement technique et professionnel. Cependant, elle a présenté plus de candidats au baccalauréat de l’enseignement général, soit 14 de plus que la précédente cession. En effet, l’an dernier ils étaient 8 à s’inscrire au bac général et 19 au bac technique. Le taux de réussite était de 100% pour le premier et 68,42% pour le second.

Rappelons que le Gabon est signataire du cadre d’action Éducation 2030 mis en place par l’Organisation des Nations-unies pour l’enfance (UNICEF) avec pour objectifs d’assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. C’est pour assurer sa part d’engagement que, le pays a élargi l’offre des bourses aux sportifs et aux personnes vivant avec un handicap.

