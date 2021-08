Bac 2021: le taux de réussite à 77,38%

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 7 août dernier que les 26 764 candidats ayant concouru à l’obtention de ce précieux sésame qu’est le baccalauréat session juillet 2021, ont été fixés sur leur sort. En effet, selon les données de la Direction générale des examens et concours (DGEC), 20 712 élèves ont été jugés dignes d’accéder au statut d’étudiants soit un taux de réussite de 77,38% et ce, pour l’enseignement général, technique et professionnel.

20 712, c’est le nombre d’admis au baccalauréat session juillet 2021 au Gabon. Issus de l’enseignement général, de l’enseignement technique et professionnel, ces élèves qui revêtent désormais la tunique d’étudiants ont donc été jugés dignes de décrocher ce diplôme qui sanctionne la fin d’études secondaires. En termes de pourcentage, les élèves des lycées et collèges ont obtenu 77,38% de réussite. Une prouesse dans un climat peu favorable rythmé par les grèves tous azimuts et ponctué par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Selon les chiffres officiels détaillés par la Direction générale des examens et concours, seuls 26 764 des 27 125 candidats attendus dans les salles de composition, ont répondu à l’appel. A contrario, 6 412 candidats n’ont pas pu s’admettre soit 23,95% d’échec sur tout le territoire. Une belle cuvée qui devrait malheureusement se heurter aux réalités de l’enseignement supérieur où la capacité d’accueil est assurément le premier obstacle à l’épanouissement de ces lauréats dans nos universités publiques transformées en capharnaüm.