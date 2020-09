Bac 2020: 76% de réussite pour les prisonniers candidats

C’est le pourcentage de réussite au baccalauréat obtenu par les détenus de la Prison centrale de Gros-Bouquet dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Selon notre confrère L’Union, sur les 21 détenus qui se sont présentés en qualité de candidats libres à la session d’août 2020 du baccalauréat, 16 d’entre eux ont été jugés dignes dont 4 d’office et 12 au second tour.

Le milieu carcéral est à l’honneur en cette session du baccalauréat gabonais. Si l’on a longtemps pensé qu’être détenu à la prison centrale de Libreville était synonyme de rêves réduits en cendres, cette année nous a prouvé le contraire. Pour preuve, les prisonniers qui se sont présentés à cet examen ont fait mieux que figurer. En effet, 16 des 21 candidats ont décroché ce précieux sésame.

Selon les chiffres officiels issus de la Direction générale des examens et concours (DGEC) relayés par notre confrère du quotidien L’Union et Vx241.com, le pourcentage de réussite des prisonniers de la première maison d’arrêt du Gabon s’élève à 76,19 %. Un taux plus qu’appréciable quand on sait les tracasseries avec lesquelles ils ont dû conjuguer pour être parés à aborder les épreuves.

Il semble judicieux de préciser que l’encadrement des autorités pénitentiaires a favorisé ce résultat plus qu’encourageant. « Nous avons organisé des cours de remise à niveau au profit de nos candidats. On a eu une interruption d’un mois et demi, suite aux mesures gouvernementales relatives à la COVID-19. Et lorsque nous avons reçu le calendrier des examens, nous avons relancé tout de suite les cours en interne », a indiqué le lieutenant-colonel Ngowet.

Si cette prouesse de ces prisonniers mérite d’être saluée de tous, elle nécessite encore d’être accompagnée de mesures qui favorisent leur réinsertion sociale. C’est d’ailleurs dans cette perspective enthousiasmante que s’est inscrit le président de la prison centrale de Gros-bouquet. « Pour la suite, nous allons référer aux autorités pour demander un certain nombre de choses », a-t-il assuré. Gageons qu’une suite favorable soit donnée à ce dossier.