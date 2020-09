Bac 2020: 43,89 % de taux d’échec au premier tour

C’est la triste statistique enregistrée à l’issue de la première phase du baccalauréat session d’août 2020. En effet, d’après les informations recueillies auprès de la Direction générale des examens et concours ( DGEC), 10 821 candidats sur les 24 992 en course pour décrocher ce précieux sésame n’ont pu s’admettre. Ils sont donc recalés définitivement. On devra cependant attendre les résultats du second tour pour voir si cette donnée déjà peu reluisante s’alourdira ou pas.

D’ailleurs, cette donnée chiffrée pourrait être plus lourde avec les 7 425 admissibles. Si les parents et les élèves croisent les doigts afin que cette phase de rattrapage soit plus fructueuse, il n’en demeure pas moins que même étant admissible avec un nombre de points relativement faible, l’échec est possible. Toute chose qui requiert donc un sérieux de la part de ceux-là qui ont une chance supplémentaire de réussir à cet examen cette année.

Au–delà des chiffres, il est judicieux de ne pas écarter l’hypothèse que le climat particulier en lien avec la pandémie à Coronavirus n’est pas étranger à ce faible taux de réussite qui consacre ainsi l’échec du ministère de l’Education nationale. Entre la longue période de pause et la reprise des activités dans un délai plus qu’imparti, s’admettre n’était pas chose aisée. Gageons que Pr. Patrick Mouguiama-Daouda saura en tirer des leçons afin que la préparation des candidats soit la plus optimale possible. Ce qui pourrait faciliter leur admission au prochain baccalauréat.