Bac 2020: 25,9 % de taux d’admission au premier tour

C’est le taux d’admission d’office obtenu par les candidats engagés au baccalauréat pour la session d’août 2020. En effet, d’après les données officielles de la Direction générale des examens et concours ( DGEC) relayées par notre confrère de Medias 241, seulement 6 389 élèves sur 24 992 ont été jugés dignes durant ce premier tour du bac général. Une statistique qui pourrait s’améliorer avec les 7 425 admissibles encore en course.

Après une longue journée d’attente rythmée par une cacophonie liée à la notification des résultats via les procédés de messagerie et numériques, les milliers d’apprenants engagés au baccalauréat ont pu être fixés sur leur sort. En effet, la Direction générale des examens et concours a rendu publics les résultats du premier tour du baccalauréat général et technologique.

Pour ce qui est exclusivement du premier cité, il ressort que sur les 24 992 candidats enregistrés, seuls 6 389 élèves sont admis. Ce qui établit un pourcentage de réussite de 25,9 % admis d’emblée. Les admissibles quant à eux sont au nombre de 7 425 sur les 24 992 candidats inscrits. Ces derniers devront définitivement arracher leur statut de bachelier lors du second tour.

Pour ce qui est des recalés, ils sont presque le double des admis d’office. Puisqu’ils culminent autour de 10 821 élèves sur 24 992. Soit un taux d’échec de 43,89 %. Il faut dire qu’en dépit de l’année singulière qu’ils ont connue en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ces apprenants se sont montrés à la hauteur de cet examen. Occasion d’adresser nos sincères félicitations à tous les nouveaux bacheliers ainsi que nos encouragements aux admissibles.