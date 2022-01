Ecouter cet article Ecouter cet article

Les clans BADUMBI, BADJIENGUI, BAVELA, BAGHAMBU et leurs alliés ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances de Libreville, Moabi et de l’extérieur le décès survenu le 24 décembre 2021 à Libreville de leur fille, sœur, nièce, tante, petite-fille MAROUNDOU MOUNGUENGUI Ninon Joyce Caresse dite « Nguêk » des suites d’une maladie.

Le programme des obsèques fera l’objet d’un communiqué ultérieur.