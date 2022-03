Avis de décès du Révérend Pasteur Christophe Akono Mebiame Oye

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les tribus

-ESSABAME

-ESSAMBONE de KOUMAMEYONG

-ESSANGOK et BEKWÈ

Les familles

-Feu Jean Baptiste MEBIAME OYE

-Feu Pasteur NTETOME NTOUTOUME

-Feu Emmanuel MINKO MI NDAMA

-Feu Jean ETOUGOU ELE

Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de leur fils, frère, père, grand-père, neveu et oncle, le Révérend Pasteur Christophe AKONO MEBIAME OYE survenu à l’hôpital d’Instruction des Armées d’Angondje le samedi 26 mars 2022 des suites de maladie.

Les réunions et soirées de prière se tiennent au domicile du défunt sis au quartier Akébé-Plaine face à la mosquée.

Le programme des obsèques fera l’objet d’un communiqué ultérieur.