Ecouter cet article Ecouter cet article

Monsieur Jacques Litona Loumbi et les familles Moungongo, Iyangui, Boumbendje, et Tsimbou ont la douleur de faire part aux parents ,amis et connaissances du décès de leur mère, tante, grand-mère et fille Emilienne SIANGANI affectueusement appelée Dokèye,décédée le dimanche 2 janvier 2022 à Lastoursville. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.