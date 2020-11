Avec un Aubameyang fantomatique, Arsenal s’incline à domicile face à Aston Villa

Opposés à Aston Villa en clôture de la huitième journée de Premier League, les Gunners d’Arsenal se sont lourdement inclinés dans leur Emirates Stadium. Avec un Aubameyang fantomatique et une défense quasi inexistante, les joueurs du nord de Londres ont pris l’eau face à de valeureux Villans s’inclinant 0-3.

Une semaine après leur victoire de prestige et marquante à Old Trafford face à Manchester United, les Gunners d’Arsenal ont manqué une belle occasion d’enchaîner et de remonter au classement. Face à des Villans qui en ont collé 7 au champion en titre Liverpool, Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont pris l’eau.

En effet, dans un Emirates Stadium qui sonnait désespérément creux, Arsenal a été largement dominé. Corrigé à domicile par une équipe d’Aston Villa largement supérieure au niveau physique et technique, Arsenal a vécu une soirée cauchemardesque perdant 3-0 avec un but contre son camp de Bukayo Saka.

Onzième à l’issue de cette rencontre, les Gunners en sont désormais à 4 défaites en 8 journées de championnat. Un début de saison plus que mitigé pour une équipe qui espérait mieux. Plus inquiétant encore, la disette d’Aubameyang (2 buts en PL cette saison), qui n’a plus inscrit le moindre but dans le jeu depuis la première journée face à Fulham.