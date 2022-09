Audience média: Novelas TV, première chaîne de télévision suivie par les Gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle le rapport Africascope 2021-2022 publié par le groupe de conseil britannique Kantar. En effet, selon cette étude près de 95% des Gabonais préfèrent les chaînes de télévisions étrangères aux chaînes locales avec en première position Novelas TV, Canal+Sport et A+/A+ Ivoire.

Cette étude qui mesure l’audience Radio et TV de référence en Afrique Sub-saharienne couvre les principales villes de 11 pays, soit près de 34 millions d’individus âgés de 15 ans et plus. Ainsi, il ressort qu’en 2021-2022, 89,9 % des Africains ont regardé la télévision de façon quotidienne, soit 18,6 millions de téléspectateurs chaque jour. En moyenne, ils ont regardé la télévision chaque jour 4 heures 17 soit 7 minutes de plus qu’en 2021.

Pour le cas du Gabon, il en ressort qu’un Gabonais passe en moyenne 4 heures 25 minutes devant la télévision par jour. Ce qui constitue une baisse par rapport au premier semestre 2021, 4 heures 55 minutes par jour. Mais, ce temps reste plus élevé par rapport à ce que les maliens par exemple passent devant leur écran. Ainsi, en matière de chaîne les plus regardées, Novelas TV arrive en tête suivi de Canal+ Sport et A+/A+ Ivoire.

Pour rappel, le rapport Africascope 2021-2022 porte sur la période de septembre 2021 à mai 2022. L’étude couvre les capitales de 8 pays notamment le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, Gabon, Mali, Burkina Faso et République du Congo, soit plus de 20,7 millions d’individus âgés de 15 ans et plus.