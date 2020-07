Aubameyang termine meilleur buteur africain des cinq grands championnats avec 27 buts

Ni l’Egyptien Mohamed Salah, ni le Sénégalais Sadio Mané ou même le jeune Nigérian Victor Osimhen n’ont pu rivaliser avec la vitesse, la vivacité et l’agilité de la panthère noire gabonaise Pierre Emerick Aubameyang cette saison. Auteur d’une nouvelle saison remarquable ponctuée par 22 buts en Premier League dont le dernier face à Watford est entré dans les annales ce dimanche, le gunner termine meilleur buteur africain du vieux continent.

Mieux que Karim Benzema et ses 26 buts toutes compétitions confondues. Mieux qu’Harry Kane (24 buts), Agüero, Vardy, Salah et leurs 23 buts, Pierre Emerick Aubameyang s’est encore illustré de la plus belle des manières cette saison. Bien qu’il ait échoué à rattraper Vardy en tête du classement des buteurs lors de la toute dernière journée de Premier League, le Gabonais vient de boucler une nouvelle saison à plus de vingt buts.

En effet, auteur de 22 buts en championnat et 27 toutes compétitions confondues en cette saison particulièrement difficile, Aubameyang termine une nouvelle fois meilleur buteur africain en Europe. A trois buts de Lionel Messi et Kylian Mbappé à l’heure actuelle, le capitaine des Panthères entre sans faire de bruit un peu plus dans l’histoire du football.

Neuvième meilleur buteur européen toutes compétitions et toutes nationalités confondues cette saison, et cinquième sur les cinq dernières saisons avec 168 buts toutes compétitions confondues devant Cavani, Griezmann ou encore Neymar pour ne citer que ceux–là, le joueur des Gunners fait aujourd’hui indéniablement partie du gotha mondial.