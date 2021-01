Aubameyang termine huitième meilleur buteur de la décennie devant Benzema, Lukaku ou encore Harry Kane

Meilleur buteur africain de la décennie devant des légendes comme Samuel Eto’o ou encore Didier Drogba, le footballeur international gabonais Pierre Emerick Aubameyang s’est également distingué au niveau mondial. Comme le révèle le classement récemment publié par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), le capitaine des Panthères est le huitième meilleur buteur de la décennie avec 278 buts inscrits.

Alors qu’une décennie vient de s’achever laissant derrière elle son lot de records et autres prestations de haut vol dans un football mondial dominé par les deux légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, certains joueurs du continent se sont particulièrement distingués. C’est le cas de l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang, qui en plus d’être auréolé du titre honorifique de meilleur buteur africain de la décennie, s’est également distingué illustré au niveau mondial.

En effet, s’il n’a vraiment jamais été reconnu comme l’un des meilleurs artilleurs du continent par les observateurs, l’ancien meilleur buteur du Borussia Dortmund n’en demeure pas moins l’un des tout meilleurs attaquants à l’échelle mondiale Pour preuve, l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) vient de classer le joueur d’Arsenal au huitième rang des meilleurs buteurs de la décennie avec 278 buts.



Devant des joueurs comme Benzema, Lukaku ou encore Harry Kane qui affichent respectivement 259, 258 et 236 buts sur la même période, celui qui s’est hissé au top des buteurs africains de la décennie devant des légendes comme Samuel Eto’o ou encore Didier Drogba, aura donc marqué de son empreinte, une décennie record. 5ème meilleur buteur européen depuis 6 saisons avec plus de 180 buts juste derrière le quatuor Messi-Ronaldo-Lewandowski-Suarez, l’enfant de Minvoul entre un peu plus dans la légende.