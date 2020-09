Aubameyang termine dans l’équipe type de la saison en Premier League

En marge de la distribution des trophées individuels, l’Association des footballeurs professionnels a révélé l’équipe-type des meilleurs joueurs de l’année 2020 en Premier League. Composée en majorité de joueurs du champion Liverpool, cette équipe met surtout en avant l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang auteur d’une saison remarquable.

L’équipe-type de Premier League pour la PFA est enfin connue, et elle reflète ce qui aura été une saison exceptionnelle d’un point de vue statistique. Si nous y découvrons finalement avec peu de surprise une majorité de joueurs de Liverpool champion en titre, cette équipe révèle surtout la présence du capitaine des Gunners d’Arsenal et des Panthères du Gabon Pierre Emerick Aubameyang.

En effet, auteur d’une nouvelle saison exceptionnelle où il aura échoué à un petit but du meilleur buteur Jamie Vardy, Aubameyang (22 buts en Premier League cette saison) aura éclaboussé de toute sa classe un championnat qu’il n’a découvert qu’à l’hiver 2018. Snobé l’an dernier malgré un titre de meilleur buteur, il apparaît donc cette année dans cette équipe type.

Aux côtés de Sadio Mané et Jamie Vardy en attaque, l’ancien Borussen est donc enfin reconnu à sa juste valeur. Vainqueur de la FA Cup et de la Community Shield cette saison en étant à chaque fois décisif, Aubameyang termine donc logiquement dans ce 11 dans lequel on ne retrouve finalement que deux Africains.