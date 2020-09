Aubameyang prolonge pour trois ans et devient le joueur le mieux payé de l’histoire d’Arsenal

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone et le Real Madrid depuis plusieurs mois, l’attaquant international gabonais Pierre Emerick Aubameyang finalement décidé de prolonger l’aventure avec les Gunners d’Arsenal. Devenant au passage le joueur le mieux payé de l’histoire du club, avec près de 20 millions d’euros par saison et l’un des mieux payés de Premier League, l’attaquant va donc pouvoir « s’inscrire un peu plus dans la légende ».

En fin de contrat en juin prochain, le footballeur international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang vient de parapher un nouveau bail avec les Gunners. Comme le révèle un communiqué officiel du club du nord de Londres ce mardi après-midi, l’avant-centre gabonais déjà décisif cette saison, est désormais lié aux Gunners jusqu’en 2023.

En effet, après des mois de négociation, le board des Gunners a finalement réussi à convaincre le joueur et son entourage de prolonger l’aventure débutée en février 2018 et ponctuée cet été par deux titres obtenus grâce… au Gabonais et synonyme de place en Ligue Europa cette saison.

Assorti d’une revalorisation salariale XXL, cette prolongation fait surtout du Gabonais le joueur le mieux payé de l’histoire des Gunners et l’un des mieux payés de Premier League. Une juste récompense pour celui qui a réussi à mettre l’Angleterre à ses pieds en à peine deux ans, à la faveur de statistiques toujours plus impressionnantes.