Aubameyang prêt à prolonger à Arsenal pour près de 800 millions par mois

Courtisé par toute l’Europe du football ces derniers mois, le sérial buteur gabonais Pierre Emerick Aubameyang pourrait finalement s’inscrire sur la durée avec les Gunners d’Arsenal. Comme le relaient de nombreux médias français et anglais depuis la semaine dernière, le natif de Laval aurait entamé les négociations avec le board du club londonien. Dans cette optique, il réclamerait pas moins de 277 000 euros par semaine soit environ 250 000 livres et près de 200 millions de FCFA.

Meilleur joueur et meilleur buteur des Gunners d’Arsenal depuis deux saisons, Pierre Emerick Aubameyang compte aujourd’hui parmi les meilleurs artilleurs du vieux continent. Joueur le plus rapide de l’histoire des Gunners à atteindre la barre des 50 buts devant un certain Thierry Henry, PEA fait aujourd’hui partie du gotha des attaquants mondiaux. Une place qui lui confère cette notoriété qui devrait obliger les Gunners à lui offrir des émoluments à hauteur de son talent.

En effet, alors qu’il émarge actuellement à pas moins de 200 000 livres par semaine soit environ 200 000 euros et près de 140 millions de FCFA, le capitaine des Panthères du Gabon pourrait se voir proposer un bail longue durée avec les Gunners assorti d’une revalorisation salariale qui tournerait autour de 250 000 livres hebdomadaires, soit 277 000 euros et près de 200 millions de FCFA, une somme qui mensuellement représenterait pas moins de 800 millions de FCFA.

Si rien n’est encore acquis pour le board des Gunners au regard de l’intérêt de clubs prestigieux comme le Real Madrid, Manchester City ou encore l’Inter Milan, le clan Aubameyang pourrait finalement choisir de rester dans le nord de Londres comme l’avait suggéré Pierre Aubame à son fils en décembre dernier. A noter qu’avec ce nouveau contrat, Aubameyang pourrait devenir le deuxième joueur africain le mieux payé au monde derrière Cédric Bakambu qui évolue en Chine.