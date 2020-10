Aubameyang offre la victoire à Arsenal face au Rapid de Vienne

Sur le banc de touche comme souvent en phase de poule de Ligue Europa, l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang s’est une nouvelle fois montré décisif dès son entrée en jeu. Auteur du but salvateur pour son équipe à la 74ème minute de jeu, le capitaine des Gunners s’est donc une nouvelle fois illustré en offrant la victoire aux Londoniens.

Malmenés sur la pelouse d’un Rapid Vienne tranchant pour ce premier match de Ligue Europa, Arsenal s’est extirpé in extremis du piège Autrichien. Loin d’afficher un visage serein et rassurant, les joueurs de Mikel Arteta s’en sont une nouvelle fois remis à leur capitaine et donneur de victoires Pierre Emerick Aubameyang.

Entrée à l’heure de jeu comme souvent en phase de poule de Ligue Europa, l’international gabonais qui devrait sans aucun doute faire partie de la liste de Patrice Neveu pour les matchs face à la Gambie notamment, n’a pas tardé à s’illustrer. Sur une belle combinaison avec Hector Bellerin et un excellent décalage, le capitaine des Gunners a poussé le ballon au fond des filets à la 74ème.

Synonyme de victoire sur la pelouse du Rapid, ce but, le deuxième de la saison pour le Gabonais toutes compétitions confondues, et inscrit quatre minutes après celui de David Luiz (70ème), est venu concrétiser un pressing intensif des Anglais en fin de match. Grâce à ces trois points ramenés d’Autriche, les Anglais prennent donc la tête du groupe B.