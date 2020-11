Aubameyang offre la victoire à Arsenal face à Manchester United

Opposés à Manchester United ce dimanche 1er novembre dans le cadre de la 7e journée de Premier League, les Gunners d’Arsenal avaient l’obligation de l’emporter après deux revers face à Manchester City et Leicester. Dans un Old Trafford qui leur a peu réussi ces dernières années, Aubameyang et ses coéquipiers n’ont pas tremblé pour s’imposer 1-0 grâce à un but de leur capitaine.

Ils étaient attendus après deux revers de suite face à Manchester City et Leicester, et ils n’ont pas déçu pour ce choc de la 7e journée de Premier League. Dominateurs dans un match engagé, les Gunners se sont une nouvelle fois reposés sur leur leader et capitaine Pierre Emerick Aubameyang pour l’emporter.

En effet, aligné sur la droite aux côtés d’Alexandre Lacazette et Willian, le footballeur international gabonais aura été l’artisan majeur de cette victoire ô combien importante pour les hommes de Mikel Arteta. Buteur sur pénalty à l’heure de jeu après une faute de Paul Pogba, le capitaine des Panthères a inscrit son deuxième but de la saison.

Treizièmes au coup d’envoi de la rencontre, les Gunners repartent donc avec les trois points d’un théâtre des rêves dans lequel ils n’avaient plus gagné depuis septembre 2006, et se repositionnent à la neuvième place. Avant d’affronter Aston Villa le week-end prochain, Aubameyang et les siens se sont donc donné un peu d’air.