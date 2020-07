Aubameyang franchit la barre de 50 buts en Premier league en à peine deux saisons et demie

Muet depuis la reprise du championnat le 17 juin dernier, Pierre Emerick Aubameyang a retrouvé le sourire et le chemin des filets ce mercredi 1er juillet. Opposés aux Canaries de Norwich pour le compte de la 32ème journée de Premier League, le capitaine des Panthères a claqué un doublé retentissant pour se repositionner en tête du classement des buteurs.

Attendu depuis plusieurs journées déjà, l’attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a répondu présent de la plus belle des manières ce mercredi après-midi face aux Canaries de Norwich. Dans un Emirates Stadium vide pour des raisons sanitaires, les Gunners guidés par leur capitaine ont fait le plein de points et de confiance face à des Canaries qui n’ont pu que constater les dégâts.

En effet, en quête de rebond après quelques sorties ratées ces dernières semaines, Arsenal n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge notamment grâce à son capitaine auteur de ses 18ème et 19ème buts en championnat (il vient de franchir la barre symbolique de 50 buts en Premier League), mais également d’une passe décisive sur le but de Granit Xhaka (38ème minute). Le quatrième but de Cédric Soares n’a été qu’anecdotique tant le match était plié dès la mi temps.

Avec ce résultat, les Gunners prennent provisoirement la 7ème place à neuf longueurs de Leicester 3ème, et à huit longueurs de Chelsea battu par West Ham ce mercredi également. Une bonne opération à sept journées de la fin du championnat même si le calendrier des londoniens peut paraître compliqué d’ici la fin de saison.