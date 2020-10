Aubameyang explique pourquoi il a refusé le Barça

Récemment prolongé chez les Gunners avec à la clé un salaire avoisinant les 20 millions d’euros brut annuels, Pierre Emerick Aubameyang s’est livré sur sa situation et sur les contours de cette prolongation. Au micro de Canal+, le footballeur international gabonais a ainsi dévoilé les raisons qui l’ont poussé à dire « non » au FC Barcelone qui faisait pourtant le forcing pour l’attirer en Catalogne.

Bien qu’annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de haut standing dont le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, Pierre Emerick Aubameyang a finalement décidé de prolonger l’aventure avec les Gunners d’Arsenal. Revenu sur cette décision lors d’un entretien face aux caméras de Canal+, le footballeur international gabonais s’est livré notamment sur son refus d’accepter l’offre du club catalan.

En effet, s’il a reconnu en substance que le club insistait pour le recruter depuis l’hiver dernier, le capitaine des Panthères a ensuite indiqué que son choix de prolonger l’aventure ne faisait guère de doute. Rappelant son attachement pour le club qui l’a signé à l’hiver 2018, le meilleur joueur des Gunners a également précisé l’importance de Mikel Arteta dans son choix.

Indiquant que ce dernier a « apporté beaucoup de positivité et une nouvelle philosophie de jeu à l’équipe et qui correspond mieux à son jeu », PEA s’est donc montré satisfait de cette prolongation qui lui assure une belle revalorisation salariale. A noter que « l’amour des fans » et la volonté de « devenir une légende du club » ont également joué un rôle déterminant dans sa signature.