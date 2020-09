Aubameyang en passe de prolonger à Arsenal pour près de 20 millions d’euros par saison

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de haut standing dont le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, Pierre Emerick Aubameyang devrait finalement prolonger avec Arsenal. Comme le révèle la presse anglaise ce jeudi, l’international gabonais a conclu un accord avec le board des Gunners pour un bail sur les trois prochaines saisons avec à la clé le plus gros salaire du club devant Mesut Özil.

Bien qu’encore non officiel, la prolongation de Pierre Emerick Aubameyang ne fait plus aucun doute. Comme le révèlent de nombreux médias anglais ce jeudi dont The Athletic, l’international gabonais et capitaine des Panthères, aurait conclu un accord avec le board des Gunners avec à la clé une juteuse revalorisation salariale.

En effet, longtemps pressenti à l’étranger ou de nombreux clubs lui ont fait les yeux doux notamment le FC Barcelone, le Real Madrid, ou encore l’Inter Milan, le meilleur joueur et meilleur buteur des Gunners depuis deux saisons devrait donc bien poursuivre l’aventure dans le nord de Londres, au plus grand bonheur de ces supporters et dirigeants.

Émergeant actuellement à un peu plus 219 000€ par semaine soit un peu moins de 11 millions d’euros annuels, l’ancien Borussen devrait à travers ce nouveau bail devenir le joueur le mieux payé d’Arsenal, puisque The Athletic précise que le clan Aubameyang aurait réussi à négocier un salaire dépassant les 18 millions d’euros bruts par an, soit un un peu moins de 400 000 euros par semaine. Une belle récompense pour celui qui vient d’offrir coup sur coup deux trophées à son équipe.