Aubameyang: «depuis le début de la saison je me suis égaré, mais je pense que je peux inverser la tendance»

Muet depuis plusieurs semaines en championnat et encore ce jeudi soir face à Crystal Palace, le footballeur international gabonais Pierre Emerick Aubameyang, s’est livré sans concessions sur ses difficultés actuelles. Assumant ses difficultés au micro de Skysports, l’ancien Borussen a notamment indiqué « depuis le début de la saison, je me suis égaré, pas un peu, mais beaucoup. Je pense que ça fait partie du football. Mais je suis toujours positif. Je pense que je peux inverser la tendance ».

Malgré son statut de huitième meilleur buteur européen de la décennie et de meilleur joueur des Gunners d’Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang traverse une période trouble en ce début de saison. Après avoir glané ses deux premiers titres avec Arsenal en fin de saison dernière, le natif de Laval est aujourd’hui dans le creux de la vague. Pour preuve, il n’a inscrit que 3 buts en Premier League cette saison, une situation sur laquelle il est revenu sans langue de bois au micro de Skysports.

En effet, loin de ses statistiques hallucinantes de ses deux dernières saisons, le capitaine des Gunners est moins efficace avec deux réalisations dans chacune des autres compétitions, à savoir le Community Shield, l’Europa League et la FA Cup. Une situation qu’il admet en indiquant notamment « depuis le début de la saison je me suis égaré. Je pense que ça fait partie du football. Parfois, vous avez des hauts et des bas. Vous devez les gérer comme vous le pouvez ».

Reconnaissant ses difficultés, le capitaine des Panthères du Gabon a par la suite souligné qu’il essayait « de faire de mon mieux pour rectifier le tir, même si jusqu’à présent ces performances n’ont pas été très bonnes ». Loin de son meilleur niveau donc, l’ancien du Borussia Dortmund « toujours positif » entend « inverser la tendance ». Une situation très attendue du côté d’un Emirates stadium qui sonne de plus en plus creux au regard des résultats et du classement des canonniers.



Par ailleurs, conscient du fait que les conditions actuelles demandent beaucoup plus d’efforts que les saisons précédentes avec des matchs quasiment tous les trois jours, celui qui est présent dans l’équipe type de Bundesliga sur la dernière décennie, n’a pas manqué de rappeler que lui et ses coéquipiers « ont donné beaucoup à la fin de la saison pour gagner la FA Cup et pour nous qualifier pour l’Europa League car c’était très important pour le club », ceci pouvant donc, expliquer cela.