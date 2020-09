Aubameyang déjà dans la «légende» d’Arsenal et du continent africain

En prolongeant son contrat avec les Gunners d’Arsenal ce mardi, Pierre Emerick Aubameyang a un peu plus posé les bases de sa légende dans le football africain. Déjà au sommet en termes de statistiques puisqu’il est le meilleur buteur africain de la décennie, le goleador est également devenu l’un des joueurs les mieux payés de l’histoire du continent. Côtoyant notamment Samuel Eto’o.

Comme pressenti et presque annoncé depuis plusieurs semaines, la romance entre le footballeur international gabonais Pierre Emerick Aubameyang et le club du nord de Londres continuera encore pendant au moins quatre ans. Officialisée il y a tout juste 48 heures, celle-ci a été rendue possible par l’envie du Gabonais de « devenir une légende dans sa maison », et par des émoluments XXL qui lui ont été offerts.

En effet, à 31 ans, l’ancien Borussen qui a déjà fait trembler les filets cette saison, s’est vu offert un véritable pont d’or. 400 000 euros hebdomadaires (près de 1,2 milliard de FCFA par mois), des primes pouvant faire grimper la note jusqu’à plus de 20 millions d’euros par ans, Aubameyang tutoie désormais les étoiles et écrit un peu plus son histoire.

Meilleur buteur et meilleur joueur des Gunners, largement plébiscité par l’association des footballeurs professionnels (PFA) pour faire partie de l’équipe type de la saison à peine deux ans après son arrivée, et auteur de 72 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée en janvier 2018, PEA est déjà véritablement un joueur emblématique. Si l’on y ajoute les deux trophées offerts à Arsenal cette saison, c’est la totale.

Mais bien au–delà du nord de Londres où même du Royaume d’Angleterre qu’il a déjà mis à ses pieds, le fils d’Aubame Yaya est surtout en train d’écrire les plus belles pages du football gabonais a l’échelle continentale. Meilleur buteur africain de la décennie devant les légendes Eto’o, Drogba, ou Adebayor, et désormais joueur africain le mieux payé, Aubameyang porte donc aujourd’hui les espoirs d’un peuple gabonais qui « rêve de remporter la CAN au Cameroun ».