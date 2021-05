Aubameyang: «ce match face à Villarreal est le plus important de ma carrière»

Auteur d’une saison moins aboutie que les précédentes avec “seulement” 10 buts inscrits en Premier League, Pierre Emerick Aubameyang aura l’occasion ce jeudi soir face à Villareal, de faire taire les critiques. Dans un match qu’il présente lui-même comme le « plus important et le plus gros de sa carrière », le natif de Laval a notamment promis de « guider ses coéquipiers ».

Loin de ses standards habituels d’au moins 30 buts par saison, Pierre Emerick Aubameyang, auteur d’à peine 15 buts en 35 matchs au cours de cet exercice, entend néanmoins aider son équipe à atteindre ses objectifs. Buteur et auteur d’une passe décisive ce week-end face aux Magpies, le natif de Laval espère ainsi « guider ses coéquipiers » dans la victoire face au sous-marin jaune.

En effet, de retour d’un palu qui lui aura notamment fait perdre 4 kgs et manquer plusieurs matchs, Aubameyang entend désormais se montrer à son avantage ce jeudi soir, dans ce qu’il qualifie de « match le plus important de sa carrière (à Arsenal) ». Seul attaquant disponible après la blessure d’Alexandre Lacazette, il devra donc être inspiré pour aider son équipe à renverser la vapeur.

Auteur de 3 buts en 7 matchs disputés cette saison dans la compétition dont un doublé pour qualifier Arsenal face à l’Olympiakos, Aubameyang devra donc s’appuyer sur sa solide expérience dans ce tournoi pour venir à bout d’une valeureuse mais prenable équipe de Villarreal. Une nécessité pour lui et son équipe, dans l’optique de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.