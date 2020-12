«Au nom de la vie»: le livre anti déprime de Marie Wilma Sickout Assele

Présenté au grand public à la faveur d’une séance dédicace la semaine écoulée, « Au nom de la vie », ouvrage signé de Marie Wilma Sickout Assele, ancienne victime de la dépression, veut briser le mur de la honte et donner des raisons d‘espérer aux personnes souffrant de cette pathologie.

« Au nom de la vie », œuvre autobiographique, est un livre qui devrait faire du bien aux personnes traversant une impasse dépressive. Pour avoir été sous dépression pendant 7 ans, son auteur, Marie Wilma Sickout Asselé, décoratrice d’intérieur et critique d’art, veut briser, à travers ses écrits le mal de la dépression.

En effet selon elle, « la dépression est encore un tabou en Afrique ». Des milliers d’autres personnes en souffrent ou en ont souffert comme elle. « Au Gabon, depuis 3 ans environ des cas de suicides liés à la dépression ont été enregistrés », explique-t-elle. D’où la volonté via cet ouvrage de 146 pages de montrer la façon dont elle en a échappé. « J’ai écrit en pensant que mon témoignage pouvait changer les choses », espère-t-elle.

« Au nom de la vie », une invite à s’intéresser davantage à la dépression, une maladie silencieuse, est préfacée par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, du fait de son combat pour les causes sociales et humanitaires.