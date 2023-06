Atlantic Council 2023 : le Gabon, 3e pays le plus prospère d’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que son taux de pauvreté avoisine les 35%, le Gabon peut se targuer d’être l’un des pays sur le continent où il ferait bon de vivre. C’est ce que révèle le Think tank american Atlantic Council dans son rapport « 2023 Freedom and Prosperity Indexes », qui mesure l’évolution de la prospérité et des libertés dans le monde. Notre pays y est classé 3ème en Afrique.

C’est connu de tous, les autorités gabonaises ont toujours vanté la posture de pays de paix. Si ces affirmations étaient sujettes à des contradictions par une frange de la population marginalisée, le rapport « 2023 Freedom and Prosperity Indexes » en fait une vérité. Établi par le très sérieux Think tank american Atlantic Council, ce classement s’appuie sur des facteurs fiables.

Le Gabon, 3e pays le plus prospère d’Afrique selon Atlantic Council !

En évaluant la prospérité et le niveau des libertés dans le monde, ledit classement octroie au Gabon le score de 64,61 sur 100. Sur les 51 États classés, notre pays occupe la 26e place en termes de libertés. Nos voisins le Cameroun et le Congo arrivent après en occupant respectivement les 41e et 45e places, juste devant deux autres pays de la sous-région, le Tchad et la Guinée équatoriale.

LIRE AUSSI: Classement des pays les plus heureux au monde: le Gabon 112ème sur 149

Pour ce qui est de la prospérité, notre pays est 3e au général. Seuls l’île Maurice et le Seychelles le devancent. Un positionnement de choix qui permet de cerner l’absence de corrélation effective entre les deux indicateurs. Dans la zone Cemac, la Guinée Equatoriale suit le Gabon avec une 14e place en Afrique. Le Cameroun, le Congo et le Tchad se suivent.

Une classification objective

Loin des classements de façade qui ne reposent pas sur des éléments objectifs, l’indice mondial de prospérité de Think tank american Atlantic Council emporte 6 indicateurs clés. Il s’agit du niveau de revenus, d’offres de santé, d’accès à l’éducation, l’environnement, les droits des minorités et les inégalités.

Enregistrant d’aussi bons scores dans ces domaines, le Gabon devrait s’y appuyer pour davantage améliorer sa note, vu que la pile de mesures prises depuis 2019 concourent à asseoir son leadership. Reste donc que cette notation impactent positivement et de manière réelle, le niveau de vie des populations. Sans quoi, ce ne serait qu’un jeu de mots qui ne pansent nullement les maux.