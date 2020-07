Atalanta, Valence, Everton, les clubs se bousculent pour Denis Bouanga

Auteur d’une première saison remarquable du côté de Saint-Etienne avec notamment 12 buts et cinq passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues, Denis Bouanga attise inlassablement les convoitises. Ainsi, depuis janvier dernier, de nombreux clubs ont manifesté leur intérêt pour accueillir le natif du Mans. Dernier en date, l’Atalanta Bergame actuel 4ème de Série A qui en a fait sa priorité.

Alors que les Verts doivent disputer la finale de la Coupe de France dans quelques jours face au Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé and Co., ils vont dans le même temps devoir gérer le cas de l’international gabonais Denis Bouanga. Pisté par de nombreuses écuries européennes, le natif du Mans est de moins en moins rattaché aux Verts malgré sa volonté de calmer le jeu.

En effet, arrivé il y a tout juste un an dans le Forez, Denis Bouanga pourrait déjà faire ses valises en cas d’offre conséquente sur la table de ses dirigeants, et les prétendants ne manquent pas. D’Everton de Carlo Ancelotti, à l’Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini, en passant par le Stade Rennais, la Fiorentina, l’OGC Nice, le Bétis Séville et plus récemment le FC Valence, l’attaquant gabonais à l’embarras du choix.

Auteur de 12 buts et cinq passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues, celui qui a été élu meilleur joueur des Verts à la quasi unanimité par les supporters, devra donc faire un choix. Evalué à un peu plus de 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, et à 16 millions d’euros par ses dirigeants, il pourrait donc aller voir ailleurs d’ici la fin du mercato d’été.