Assurances: Saham devient Sanlam Gabon !

C’est à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce mercredi 26 mai 2021, à laquelle prenaient part le président de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurance (Fegasa) Dr. Andrew Gwodog et un représentant de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (Cima), que Saham assurance a annoncé son rebranding à compter de lundi prochain. Un changement de dénomination sociale qui est la résultante de l’acquisition de la totalité de son capital en octobre 2018 par Sanlam Group, leader panafricain des services financiers et premier groupe d’assurances en Afrique.

Deuxième assureur national au terme de l’exercice 2020 avec 19 milliards FCFA de chiffre d’affaires dans un marché évalué à 90 milliards FCFA, Saham assurance Gabon fait peau neuve pour le bien de sa clientèle. En effet, la compagnie d’assurance axée sur les segments Vie et Non-Vie deviendra Sanlam Gabon à compter du lundi 31 mai prochain à la suite d’une absorption actée il y a près de trois ans.

C’est au cours d’une présentation du groupe Sanlam Pan Africa (SPA), de sa filiale locale et de son corps de métiers que Roger-Marc Pouget, directeur général Sanlam Gabon anciennement Saham assurance, a indiqué que cette absorption sera sans effets négatifs sur la continuité des activités de l’entreprise. « Le changement de marque ne va pas perturber nos assurés. La continuité c’est le propre des assureurs. Aujourd’hui l’ambition c’est de s’adosser à un grand groupe. Et donc, protéger encore mieux les assurés des aléas que l’on couvre au quotidien », a-t-il confié.

Une vue de la conférence de presse organisée par Sanlam Gabon

Poursuivant sa présentation à la presse nationale et internationale, Roger-Marc Pouget n’a pas manqué de préciser que ledit « changement de dénomination nous permettra d’accéder à une nouvelle dimension en intégrant un groupe panafricain de notoriété internationale et leader continental de l’assurance. L’expertise et la solidité financière du groupe Sanlam, constituent un levier majeur pour nous hisser au rang de leader sur le marché gabonais », a-t-il conclu.

Présent en qualité de président de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurance (Fegasa) le Dr. Andrew Gwodog s’est dit enthousiaste quant à l’arrivée officielle du géant sud-africain sur le marché local. « Le marché gabonais des assurances vient de s’enrichir de l’arrivée par le canal de Saham du panafricain Sanlam. Ce groupe sud-africain a 100 ans d’expérience. Ce groupe a cumulé partout où il est présent ce côté qui consiste à mettre en avant des valeurs humaines, des services financiers et surtout l’innovation », a-t-il déclaré.

Notons qu’en dépit de l’absence de culture assurantielle, les équipes dirigées par Roger-Marc Pouget ont toujours su se réinventer pour offrir aux assurés une gamme de services élargie à moindre coût. C’est notamment le cas de l’assurance automobile qui est complétée par une assistante automobile gratuite qui a atteint au bout de 5 ans une maturité sur le marché.

Sanlam Gabon va dans cet élan d’innovation lancer, selon son premier responsable dans les tout prochains jours, plusieurs produits qui devront davantage la démarquer de la concurrence. Vivement qu’au-delà de la nouvelle dénomination l’entreprise qui est portée par le leader africain du secteur avec 31% des parts de marché redynamise l’assurance au Gabon pour que l’assuré soit réellement couvert comme elle le représente sur sa nouvelle identité visuelle.