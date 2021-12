Assemblée nationale: Biyoghe Mba pointe la mauvaise répartition des postes au profit des Nzebi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’opinion est encore sous le choc des propos « anti républicains » du président du Rassemblement des Gaulois Max Anicet Koumba, un autre dérapage verbal cette fois du député du 3ème arrondissement de Ntoum Paul Biyoghe Mba ne manquera de susciter un tollé dans l’opinion. En effet, au cours d’une séance plénière à l’Assemblée nationale, l’ancien Premier ministre s’en est pris ouvertement et sans sourcier à l’ethnie Nzebi qui selon lui serait surreprésentée au sein du bureau de l’institution.

Dérapage incontrôlé ou volonté de faire le buzz? C’est la question qui taraude les esprits depuis la sortie pour le moins tonitruante de celui que l’on surnomme « la tortue de Bikélé ». Et pour cause sa prise de position au sujet d’une supposée « répartition inégale » des postes au sein du bureau de l’Assemblée nationale au profit de la province du Haut-Ogooué et des représentants de la communauté Nzebi.

Des propos stigmatisant qui ont d’ailleurs surpris surtout d’une personnalité qui a occupé la prestigieuse fonction de Premier ministre. D’ailleurs au nombre des réactions après cette sortie de piste de Paul Biyoghe Mba, le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi a tenu à le rappeler à l’ordre quand les députés du 1er siège de Lekoni-Lekori Ali Akbar Onanga Y’Obegue et de Mulundu Régis Immongault Tatangani ont ouvertement affiché leur réprobation face à ces propos nauséeux.

Face à cet énième dérapage l’opinion s’interroge sur la réaction que pourra avoir le gouvernement surtout que cette fois, il s’agit d’un membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG).