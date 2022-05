Assemblée générale de l’OMS: Obiang Ndong présente la stratégie de riposte covid-19 au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 22 au 25 mai 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales le Dr Guy-Patrick Obiang Ndong a pris part à la 75ème assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse qui s’est tenue sous le thème : « La santé pour la paix, la paix pour la santé » . Occasion pour le membre du gouvernement de présenter la stratégie de riposte covid-19 mise en place au Gabon.

C’est en présence des représentants des 47 Etats membres de la région africaine que le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a pris part à l’assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il était question pour le ministre de la santé gabonais de présenter le plan de riposte élaboré par le Gabon visant à protéger la population contre le coronavirus.

Une stratégie soutenue par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, appuyée par la détermination du personnel de santé du pays et par la solidarité internationale qui a permis d’atténuer l’impact sanitaire , social et économique durant cette crise . « Notre stratégie de riposte nous a permis de mobiliser d’importantes ressources pour renforcer notre système de santé par l’acquisition et l’implémentation des équipements diagnostics et médicaux, la construction d’un Institut de maladies infectieuses dont l’inauguration est imminente et enfin par l’accès au vaccin à travers le mécanisme COVAX, AVAT et des partenaires bilatéraux. », a déclaré le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong



D’ailleurs, l’assemblée mondiale n’a pas manqué de féliciter les efforts du gouvernement gabonais qui s’est montré résilient et très engagé durant cette rude épreuve. Il faut noter qu’au cours de cette 75e assemblée, le Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est vu réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Occasion pour le ministre de la Santé Gabonais de saluer cette réélection qui selon lui, traduit la reconnaissance du travail et surtout, la confiance portée par les Etats membres à cet éminent médecin africain.