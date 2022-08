Asecna: les contrôleurs aériens en grève dès le 25 août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face au mépris affiché par leur administration, les contrôleurs aériens de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (Asecna) sont récemment montés au créneau. Ainsi, le lancement d’une grève se fera le jeudi 25 août 2022 par l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (USYCAA) en vue de résoudre les points les plus urgents inscrits dans le cahier de charges notamment le paiement de plusieurs primes de licence.

Lancée ce lundi 25 juillet 2022, la levée de boucliers des contrôleurs aériens de l’Asecna qui a pour but de fustiger le silence de leur administration et s’insurger contre le dysfonctionnement qui prévaut au sein de leur service va redoubler d’intensité. En effet, les agents syndicalistes vont, dès le jeudi 25 août prochain suspendre la fourniture de services de la circulation aérienne dans les espaces et les aérodromes sous leur responsabilité afin de dénoncer le refus de négociations en vue de trouver des solutions idoines à leurs revendications.

Ces derniers sont revenus sur les points urgents inscrits dans le cahier de charges en cause à ce durcissement de ton. Notamment, la suppression des formations, le plan de carrière des agents figés, la suppression des stages, l’arrêt des échanges contrôleurs, le refus du versement de la prime radar, les discontinuités des cours d’anglais, les sous-effectifs pour ne citer que ceux-là. Autant de revendications que devrait prendre à bras le corps leur administration.

Si la grève générale illimitée a lieu, elle ne sera pas sans conséquences pour l’activité aéronautique tant sur le plan national que continental. A noter que si le statut quo perdure, il pourrait être un frein à la mise en œuvre des mesures de sûreté et de facilitation. Il y a donc lieu de se demander, au regard de la tension qui monte, qui endossera la responsabilité des conséquences d’une éventuelle grève dans un service aussi sensible et régulièrement soumis aux évaluations imposées par les accords internationaux dans la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation.