ASCOMA à l’ère de l’innovation

Leader du courtage au Gabon depuis 1963, ASCOMA apporte à ses clients depuis 20 ans, à travers son département Santé, un service performant de gestion et de contrôle des dépenses de santé.

L’organisation de son système de Tiers-Payant, basé sur des outils modernes et des compétences humaines avérées, permet à tous les salariés et leurs familles, placés sous sa gestion, un accès aux soins facile et sécurisé.

Cet accès aux soins est possible, sur présentation d’une carte d’assuré, dans l’ensemble du réseau de prestataires dont il s’est doté à travers tout le Gabon.

C’est dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses services mais surtout d’innovation, qu’Ascoma vient d’adapter à son logiciel métier, un système de contrôle de l’accès aux soins encore renforcé, et une identification du patient plus sécurisée, basée sur la Biométrie.

Un outil d’identification plus sécurisé.

C’est dans ce contexte, qu’Ascoma Gabon procède actuellement, au remplacement des cartes d’accès aux soins actuelles détenues par les bénéficiaires, par des cartes à « puce ».

Cette nouvelle carte, encore plus fiable que la précédente, permettra une identification plus sécurisée des bénéficiaires.

Un encadrement légal

Cette opération se fera conformément à la loi 001/2011 du 25 septembre 2011, sur la protection des données à caractère personnel.

L’enrôlement

Les opérations d’enrôlement, qui concernent aussi bien les assurés principaux que les ayants droit âgés de 03 ans et plus, se déroulent, du lundi au samedi, de 07h30 à 18h30, dans les points suivants :

– Libreville : Centre d’enrôlement principal du centre-ville, situé derrière le siège d’AXA Assurances Gabon.

– Port-Gentil: Centre d’enrôlement principal du centre-ville, situé derrière les locaux d’ASCOMA Santé Port-Gentil.

Pour les autres Provinces, des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement.