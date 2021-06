ASCOM 2021: la Fondation BGFIBank obtient le Grand prix de la Communication RSE

Le jeudi 10 juin 2021, la capitale économique de la Côte d’Ivoire a été l’hôte de la 8ème édition des des AS de la communication et du marketing (ASCOM) initiée par le journaliste ivoirien Michel Russel Lohoré. Un événement qui a vu la Fondation BGFIBank décerner le Grand prix de la Communication RSE pour son engagement en faveur d’une communication responsable dans la mise en œuvre de ses activités, dans le domaine de l’éducation et de la formation en Afrique.

Cette cérémonie placée sous le patronage du ministre de la Communication de Côte d’Ivoire, Amadou Coulibaly a réuni un parterre d’invités de marque notamment Thierry Moungala, ministre de la Communication du Congo, Mamadou Toure, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, Sidi Toure, Ministre des Ressources animales et halieutiques.

Placée sous le thème « Communiquer pour résister et rebondir », la 8ème édition des ASCOM était l’occasion pour les professionnels, agences, entreprises et personnalités publiques d’échanger sur les nouvelles tendances et outils à fort impact que les entreprises peuvent utiliser dans un monde qui subit de plein fouet la crise liée au covid-19. Elle a été également l’occasion de récompenser les acteurs qui durant cette année se sont démarqués par la mise en œuvre de stratégies de communication innovantes au bénéfice des populations.

C’est donc fort de son engagement que la Fondation BGFIBank a obtenu le Grand prix de la Communication RSE. Une récompense qui vient couronner l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne cette dernière dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tomé & Principe et Sénégal.

Elle intervient dans les domaines de l’éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires.