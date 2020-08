Arsenal veut couvrir Aubameyang de cadeaux

Auteur d’une nouvelle saison décevante, même si elle a été sauvée par Aubameyang qui à la faveur d’un doublé face aux Blues de Chelsea a offert la FA Cup à son équipe, le club du nord de Londres se sait très attendu la saison prochaine. Dans cette optique, Mikel Arteta et son staff entendent ramener du lourd notamment pour entourer comme il se doit un Pierre Emerick qui devrait prolonger son contrat dès cette semaine.

- Advertisement -

En passe de régler l’épineux dossier Aubameyang puisque l’international gabonais devrait dans les prochains jours prolonger son contrat comme le révèle le site américain ESPN, le board d’Arsenal devrait dans la foulée ramener du beau monde du côté de l’Emirates stadium. En vue d’entourer l’international gabonais comme il le mérite, le club du nord de Londres s’active en coulisse.

En effet, comme l’affirment le Daily Telegraph et Sky Sports notamment, Mikel Arteta et son staff sont sur la piste de plusieurs gros noms pour booster l’entre jeu en tête desquels : Philippe Coutinho et Willian. Les deux Brésiliens à la fois fins dribbleurs et excellents passeurs, sont perçus comme les soutiens idéaux d’un Pierre Emerick Aubameyang hautement efficace comme en témoigne sa nouvelle saison à plus de 20 buts en PL.

Ciblant également Thomas Partey de l’Athletico Madrid et le Colombien James Rodriguez du Real Madrid, les pensionnaires de l’Emirates entendent mettre leur joueur vedette dans les meilleures conditions possibles. Mikel Arteta le coach des Gunners qui n’a jamais caché sa volonté de « construire une équipe autour d’Aubameyang », pourrait donc d’ici la fin de l’été, combler celui qu’il considère comme l’un des meilleurs artilleurs du monde.