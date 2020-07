Arsenal offre près de 10,4 milliards de FCFA par an à Aubameyang pour prolonger

Auteur d’une nouvelle saison remarquable avec pas moins de 20 buts en Premier League pour la deuxième année consécutive (du jamais vu pour les Gunners depuis Thierry Henry), Pierre Emerick Aubameyang se sait très convoité. Annoncé aux quatres coins de l’Europe depuis plus de six mois, le joueur pourrait finalement décider de rester. C’est en tout cas le souhait du board des Gunners qui vient de lui proposer un salaire hebdomadaire conséquent.

Pour tenter de convaincre l’attaquant international gabonais de 31 ans de poursuivre sa carrière du côté de l’Emirates Stadium, le board des Gunners est prêt à tous les sacrifices notamment financiers. Ainsi, selon les informations relayées par de nombreux médias français et anglais, l’équipe dont le siège est situé dans le borough londonien d’Islington, aurait proposé un salaire astronomique à l’ancien Borussen.

En effet, émargeant actuellement autour de 10 millions d’euros par saison, le capitaine des Panthères, auteur de 20 buts cette saison et toujours en course pour le trophée de Golden Boots, s’est vu offrir un salaire de 250 000 livres par semaine, soit 275 000 euros et près de 200 millions de FCFA. Une proposition qui plus est, assortie de multiples bonus.

De cette manière, les Gunners qui se savent fortement concurrencés dans cet épineux dossier, espèrent que cette récompense facilitera la décision du Gabonais de rester dans l’effectif de Mikel Arteta qui ne tarit pas d’éloges sur son attaquant. Convoité par le FC Barcelone qui est récemment revenu à la charge, Pierre-Emerick Aubameyang aura donc un choix fort, à faire cet été.