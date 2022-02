Ariane Ngouessono Soufiano et Maylis Kouakoua parmi les 19 finalistes du prix Margaret 2022  

Ecouter cet article Ecouter cet article

Recemment la journée de la femme digitale (JFD) a devoilé les 19 finalistes du prix Margaret 2022 pour le prix Margaret 2022. Une édition qui verra la participation de deux gabonaises en l’occurrence Ariane Ngouessono Soufiano et de Maylis Kouakoua.

En effet, cet événement qui est à sa 10ème promotion a pour objectif de primer la créativité, l’innovation et l’audace de femmes dans le domaine du numérique. Pour cette année le Gabon sera représenté par deux jeunes femmes talentueuse notamment Ariane Ngouessono Soufiano et Maylis Kouakoua.

Il faut souligner que Ariane Ngouessono Soufiano est Co-fondatrice et Ceo Ca Pay, et finaliste du prix Margaret 2022 dans la catégorie entrepreneur Afrique. Elle a développé une solution de paiement de masse des salaires, pensions, bourses, primes, frais de mission, via mobile money. Maylis Kouakoua est quant à elle nominée dans la catégorie Junior Afrique avec son jeu intelligent intitulé Sensibiliser les adolescents aux dangers d’Internet grâce au gaming.

Pour rappel, le Prix les Margaret récompense chaque année des femmes entrepreneurs et intrapreneurs en Europe et en Afrique, dont les projets et innovations répondent aux grands enjeux de la société. Le prix tire son nom de Margaret Hamilton, directrice de la division software engineering qui a développé les logiciels embarqués du programme spatial Apollo de la NASA. C’est grâce à la contribution de Margaret Hamilton que l’Homme a marché pour la première fois sur la Lune.

A travers le Prix les Margaret, la JFD soutient la croissance et le rayonnement international de startups et initiatives en entreprise, portées par des femmes européennes et africaines.

Esther Kengue

Journaliste stagiaire