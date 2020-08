Après sa conversion au christianisme orthodoxe, Bruno Ben Moubamba se lance dans le rap

Après avoir annoncé au grand public sa décision de devenir chrétien orthodox, tournant de ce fait le dos à la foi catholique romaine, Bruno Ben Moubamba, ou devrait-on dire Imhotep Bruno Vladimir Moubamba vient une fois de plus faire parler de lui. L’ancien vice premier ministre aurait apparemment décidé de se lancer dans le rap. La preuve avec la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo devenue virale mettant en scène le président de l’Alliance pour le changement et la restauration (ACR).

Bruno Ben Moubamba vient peut être de nous livrer le nouveau hit de ces vacances. L’ancien membre du gouvernement a partagé une vidéo parodique qui le montre en train de rapper. L’agneau de Moabi aurait-il des talents de kicker? En tout cas, il prend lui–même plaisir à cette activité.

Depuis le début de son séjour en Russie, l’ancien membre du gouvernement multiplie des sorties. Celles-ci sont de plus en plus spectaculaires. Quitte à paraître risible, celui qui se fait désormais appeler Imhotep Bruno Vladimir Moubamba ne recule pourtant devant rien.

D’Imhotep à Vladimir, d’homme politique à rappeur? Que se passe–t-il dans la vie de Bruno Ben Moubamba? « Je suis Imhotep Bruno Ben Moubamba… Je suis en train de retrouver la mémoire et l’identité », a-t-il indiqué. Au Gabon comme dans de nombreux pays, le rap est devenu un levier de construction identitaire, une force de dénonciation des politiques. Bruno Ben Moubamba se saisit-il désormais de ce canal pour prendre position? A chacun de se faire son opinion.