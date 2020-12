Appel à candidature pour le Top 100 des jeunes leaders africains de la conservation

L’Alliance africaine des YMCA, l’African Wildlife Foundation, la région Afrique de l’Organisation mondiale du mouvement scout, et le fonds mondial pour la nature (WWF) invitent les réseaux de jeunes et organisations de conservation de la biodiversité de l’Afrique à soumettre les profits de jeunes leaders africains de moins de 35 ans qui ont activement mené des actions, au cours des trois dernières années, en faveur de la conservation, tant au niveau communautaire, national qu’international en Afrique. Le Gabon est appelé à se manifester.

C’est une initiative conjointe de l’Alliance africaine des YMCA, l’African Wildlife Foundation, le Mouvement mondial des scouts et le WWF. Son objectif est de témoigner la reconnaissance et de célébrer les efforts déployés par des jeunes hommes et femmes pour la conservation de la biodiversité de l’Afrique.

Pour y parvenir, les pilotes du programme lancent un appel à nomination des « 100 meilleurs jeunes leaders africains en matière de conservation ». En les mettant à l’honneur, le consortium leur permettra de partager leurs expériences en matière de conservation avec de nouveaux publics, de mettre en avant leurs initiatives et d’amener davantage de jeunes Africains à jouer un rôle actif pour la prospérité de la nature à léguer aux générations à venir.

Une fois sélectionnés, les 100 jeunes leaders africains bénéficieront d’un programme de développement du leadership pendant un an, afin de leur apporter de nouveaux systèmes de réflexion, en vue de contribuer à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

La date butoire pour la soumission des nominations des profits compétitifs est fixée au 15 janvier 2021. La liste des 100 jeunes sera dévoilée au cours du premier trimestre 2021. Les réseaux de jeunes et organisations de conservation gabonaise sont appelés à se manifester.