APF: la Fondation Raponda Walker reçoit le prix Senghor-Césaire 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Première maison d’édition gabonaise et organisation à but non lucratif spécialisée dans la promotion de la science et de la culture, la Fondation Raponda-Walker vient une fois de plus d’être récompensée pour son rôle majeur en faveur de la culture. En effet, le vendredi 28 janvier dernier, elle a reçu le prix Senghor-Césaire 2022 de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).

Après l’édition 2020 à Paris, le jury de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie qui s’est réuni à Libreville la semaine écoulée, a une fois de plus décerné son Prix Senghor-Césaire à la Fondation Raponda Walker. Une distinction consécutive à son action dans la promotion de la Francophonie et la diversité linguistique et culturelle.

C’est d’ailleurs lors de la cérémonie de clôture de la première réunion annuelle de l’APF que le président de cette structure, Pr Guy Rossatanga-Rignault a réceptionné ce prix. Occasion pour ce dernier d’exprimer sa profonde gratitude à l’APF pour cette reconnaissance internationale de la Fondation, en tant qu’éditrice et actrice de la Francophonie.

Pour rappel, le Prix Senghor-Césaire a été créé en juin 2009. L’assemblée parlementaire de la francophonie attribue à une personne, une organisation ou une association de l’espace francophone s’étant investie pour la promotion de la Francophonie et pour la diversité linguistique et culturelle.

Esther Kengue

Stagiaire