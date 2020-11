ANPN: les écogardes dénoncent des détournements de cotisation CNSS depuis l’époque de Lee White

La tension entre le Syndicat national des écogardes du Gabon (Syneg) et le Pr. Lee White ne semble pas baisser. En plus des revendications inhérentes aux impayés de salaires, les protecteurs des forêts Gabonaises dénoncent le détournement de leurs cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et ce, depuis le passage à la tête de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) de l’actuel ministre des Eaux et Forêts.

Exposés depuis un trimestre à une précarité certaine avec les impayés de salaires cumulés, les protecteurs des forêts gabonaises craignent que leurs retraites subissent le même sort. Apprend-t-on du secrétaire général du Syndicat national des écogardes du Gabon que leur direction générale ne reverserait pas leurs cotisations. « Nous subissons aussi depuis plusieurs années des non-versements de cotisations CNSS » ,a dénoncé Sosthène Ndong Engonga.

Poursuivant son propos, le leader syndical révèle, avec regret, que lesdites cotisations sont bel et bien prélevées. « Nous sommes prélevés mais il se trouve que rien n’est versé. L’allocation familiale qu’on est censé percevoir au mois d’octobre on ne l’a pas perçue », a-t-il conclu devant ses pairs. Une dure réalité qui remonterait au temps où le Pr. Lee White était à la tête de l’ANPN.

Autant dire que c’est une somme colossale qui aurait été malicieusement détournée par les différents directeurs généraux qui se sont succédé au grand dam de ces compatriotes qui ne réclament que ce qui leur est dû. Le ministre de la Bonne gouvernance, en charge de la Lutte contre la corruption, Francis Nkea Ndzigue est dès lors attendu pour faire toute la lumière sur cette affaire qui n’a que trop duré.