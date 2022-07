ANPI: appel à manifestation d’intérêt pour la création d’entreprises du secteur de jeux de hasard

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la suite de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant Réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a lancé récemment un appel à manifestation d’intérêt pour la création d’entreprises dudit secteur. Une annonce qui ouvre la voie à la concurrence et permettra une éclosion de ce secteur.

Très prisés par les populations, les jeux de divertissement, d’argent et de hasard ont connu un développement important ces dernières années. Si jusqu’à présent le secteur était exploité par très peu d’entreprises, celui-ci devrait connaître l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Si le ministère de l’Intérieur par l’entremise de la Commission supérieure des jeux de hasard a lancé récemment un appel à manifestation d’intérêt pour l’attribution des autorisations, licences et autres déclarations d’exploitation des établissements de jeux, le tour est revenu à l’ANPI de mettre à la disposition des opérateurs du secteur la nouvelle réglementation sur le site internet de l’ANPI sous la rubrique « publications ».



Concernant les potentiels investisseurs dans le secteur jeux de divertissement, d’argent et de hasard, ces derniers peuvent soumettre leur dossier au plus tard le 14 juillet 2022 à 16 heures au siège du ministère de l’Intérieur sis à l’avenue Jean Ndendé. Ils peuvent également télécharger les documents y relatifs via le site http://investingabon.ga

