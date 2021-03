« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. » disait Alphonse de Lamartine.

25 mars 2014 25 mars 2021. 7 longues années déjà que notre épouse, tendre maman et attentionnée soeur, tante et mamie NDZEME DIAKITE Jeannette, à été arrachée à notre affection et notre amour. Mais, la vie est ainsi faite. Nous te souhaitons un repos éternel auprès du Très Haut. Ta famille qui t’était si chère.