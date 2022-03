Anniversaire du décès de Félicite Massinga Boussougou «DEHOUME»

Ecouter cet article Ecouter cet article

7 mars 2021, une date qui restera à jamais dans nos cœurs. Cela fait 1 an jour pour jour que nous a quitté la matriarche MASSINGA BOUSSOUGOU Félicite » DEHOUME »



Manboute,Dehoume…1an qu’on cherche ton regard,ta voix,tes orientations,ton sourire…Nos larmes ne cesseront jamais de couler.

Tu as été une bonne personne et nous remercions le bon Dieu pour ta vie.Tu restes irremplaçable ! Aujourd’hui tu nous observes aux côtés de ton illustre époux qui t’a devancé 3ans plus tôt.Sachez que nous resterons toujours unis.

Doux repos!

Tes enfants,petits enfants et arrières petits enfants.