Anniversaire de décès Ferdinand Mounguengui Nzikou

Ecouter cet article Ecouter cet article

17 août 2021 – 17 août 2022 Une année s’est écoulée depuis ton départ. De savoir que là-haut tu as trouvé la paix, la sérénité et le bonheur que tu mérites, nous aide à accepter le vide laissé par ton absence. Tu as été un bon époux, un père formidable, un grand-père affectueux, un frère généreux, un ami précieux. Continue à veiller sur nous comme tu l’as toujours si bien fait. Ta Famille