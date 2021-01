Annie Flore Batchiellilys en concert live virtuel ce 30 janvier 2021

La Diva de la musique gabonaise Annie Flore Batchiellilys va renouer avec son public le 30 janvier prochain dans le cadre d’un concert en ligne qui sera diffusé sur sa page YouTube. Un événement marquant pour ce début d’année pour celle qui depuis quelques années est absente de la scène musicale gabonaise.

Ambassadrice de l’Unicef au Gabon, auteure, compositrice, guitariste, percussionniste, Annie Flore Batchiellilys navigue entre jazz, blues, afro pop et afro-folk. En plus de 20 ans de carrière, elle détient dans sa discographie 7 albums et 7 singles. Le 30 janvier 2021, l’interprète du célèbre album « Diboty » fera à nouveau vibrer la scène virtuelle au son de sa voix.

Du très sensationnel « Afrique mon toit », aux titres de son dernier album Fundu, en passant par l’hymne à la beauté du Gabon, « Je t’invite », Annie Flore aura l’occasion de faire remémorer à son public les illustres mélodies qui ont fait d’elle l’artiste de talent mondialement reconnue. Rendez-vous est donc pris pour le 30 janvier prochain à partir de 20H30, sur son compte YouTube.