ANFPG: Stéphane Nguema n’en est plus le secrétaire général

C’est par le biais d’une lettre datée du vendredi 3 décembre dernier que Stéphane Nguema a annoncé qu’il quittait les rangs l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG). Le comité exécutif de ladite structure ne tardera pas à rendre publique la nouvelle qui peine à être acceptée par l’opinion publique.

1 mois après avoir fait les choux gras de la presse pour avoir été victime de la violence des corps armés sous l’ordre, semblerait-il, de Pierre Alain Mouguengui, Stéphane Nguema claque la porte de l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Surprise, tant rien ne présageait une telle décision alors même que l’opinion publique soutenait le combat des anciens footballeurs pour le retour du national foot.

Plus étrange, ni Rémy Ebanega, président de ladite association encore moins une source proche, n’a tenu à commenter cette décision non expressément motivée. L’ancien international gabonais qui a évolué dans l’hexagone au stade Rennais, renonce donc à ses fonctions de secrétaire général et de responsable du suivi des joueurs pour la structure. La présidence d’honneur occupée par Pierre-Emerick Aubameyang saura apprécier cette décision.